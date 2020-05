BCL: Tolong Jaga Ashraf Sinclair di Sana

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) memperingati hari raya Idulfitri pertama tanpa kehadiran mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

BCL merayakan Lebaran dengan keluarga lewat komunikasi virtual. Lewat akun Instagram miliknya, dia memperlihatkan momen berbincang dengan keluarga almarhum Ashraf Sinclair yang berada di Malaysia.

“Terima kasih ya Allah untuk kesempatannya berpuasa di tahun ini dan merayakan lebaran bersama orang-orang terkasih,” ungkap BCL, Senin (25/5).

Baca Juga: Bunga Citra Lestari Menangis

Pelantun Kecewa itu tidak ketinggalan untuk mendoakan almarhum Ashraf Sinclair. BCL mengaku sangat merindukan mendiang sang suami.

“Please take care of Ashraf there. We all miss him here (tolong jaga Ashraf di sana. Kami merindukannya di sini)," ujar ibu satu anak itu.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu. Aktor sekaligus model tersebut mengembuskan napas terakhir setelah mengalami serangan jantung. (mg3/jpnn)