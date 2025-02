Bea Cukai Beri Pengetahuan Kepabeanan Kepada Pelajar dan Mahasiswa Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Dua unit vertikal Bea Cukai mengenalkan peran dan fungsi instansi tersebut kepada pelajar dan mahasiswa di lingkungan kerjanya. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan hal ini dilakukan mengingat para pelajar dan mahasiswa memiliki peran penting untuk menyambung informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman pada generasi muda, Bea Cukai Bandar Lampung menggelar kegiatan Customs Goes to School di SMA Negeri 1 Sukau pada Rabu (22/1). Baca Juga: Bea Cukai Bersinergi dengan Kejati Sulsel dan TNI AD Tingkatkan Pengawasan Kepabeanan Di tempat yang berbeda, Bea Cukai Purwokerto menerima kunjungan rombongan mahasiswa dari LP3I Purwokerto dalam agenda Campus Goes to Customs pada Selasa (21/1). Budi menjelaskan Customs Goes to School merupakan kegiatan kunjungan Bea Cukai ke institusi pendidikan, seperti sekolah menengah atau sekolah dasar. Sementara itu, Campus Goes to Customs merupakan kegiatan kunjungan dari perguruan tinggi ke kantor Bea Cukai. Baca Juga: Dorong UMKM Go Global, Bea Cukai Malang Gelar Klinik Ekspor Lewat Kegiatan Ini “Kedua kegiatan tersebut fungsinya sama, yaitu untuk mengenalkan tugas dan fungsi Bea Cukai kepada masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan umum kepabeanan dan cukai,” ujar Budi. Budi menyampaikan ketentuan kepabeanan yang disampaikan meliputi ketentuan ekspor dan impor secara umum, impor melalui barang bawaan penumpang dan barang kiriman, hingga peran Bea Cukai dalam layanan logistik pada perdagangan internasional.