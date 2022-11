Bea Cukai Bersama Imigrasi & Karantina Gelar Operasi Laut Gabungan, Ini Sasarannya

jpnn.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) bersama Imigrasi dan Karantina menggelar operasi laut gabungan yang dibuka pada Selasa (8/11).

Kegiatan tersebut mengusung tema 'Joint Operation Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) Synergy for Sovereignty: Recover Together, Recover Stronger with G20 Bali Summit 2022'.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Nugroho Wahyu Widodo menyampaikan operasi gabungan tersebut merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi lintas lembaga untuk kepentingan kedaulatan negara.

"Sesuai amanat Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak pada apel pembukaan patroli tersebut, operasi gabungan ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap lembaga sehingga terwujud pelayanan yang tidak terputus atau bersambung antarinstansi pemerintah," kata Nugroho melalui keterangan, Selasa (15/11).

Nugroho menjelaskan secara teknis kegiatan ini dimotori oleh Kantor Imigrasi Makassar sebagai bagian dari UPT Kemenkumham Sulsel yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Sementara itu, Karantina Kesehatan berwenang dalam pengendalian risiko lingkungan dan pelayanan kesehatan.

"Bea Cukai berwenang dengan pengawasan lalu lintas barang," sebutnya.

Melalui keterlibatan tiga instansi tersebut diharapkan dapat mengutamakan pendekatan persuasif dan tindakan terukur dalam rangka pengamanan yang dibutuhkan.