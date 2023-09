Begini Cara Livienne Russellia Beri Dukungan untuk Anak-anak Difabel

jpnn.com, JAKARTA - Pebisnis sekaligus figur publik, Livienne Russellia memberikan dukungan terhadap anak-anak difabel untuk terus berkarya dan memperlihatkan berbagai potensi.

Dukungan diberikan oleh perempuan yang kini menjabat sebagai Presiden Klub Jakarta Selatan Tulip Distrik 307-B1 itu dalam program amal bertajuk Spirit Asia The Beautiful Heart 100 Wishes.

Acara tersebut merupakan rangkaian program charity Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF) yakni World Fashion Persons With Disabilities yang telah dilaksanakan oleh MMLWF sejak tahun 2016.

"MMLWF melibatkan anak-anak difabel dan disabilitas untuk mengembangkan diri mereka melalui pagelaran busana. Kali ini saya mewakili dua pihak yaitu PT Cakra Daya Makmur dan Lions Club Jakarta Selatan Tulip untuk mendukung acara," kata Livienne Russellia di Samasana Club House @ The Zora BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Menurut Livienne, anak-anak difabel tersebut bakal terlibat dalam fashion show yang digelar MMLWF pimpinan Natalia Tjahja dan YDIM pimpinan Lisa Ayodhia.

"Anak-anak istimewa itu tampil dalam peragaan busana yang sekaligus mengenalkan karya desainer Indonesia," jelas CEO PT Cakra Daya Makmur itu.

Tidak cuma memberi dukungan, Livienne juga bakal mendampingi anak-anak difabel saat memeragakan busana di atas runway bertajuk Fashion On The Street.

Dia merasa kebahagiaan anak-anak tersebut merupakan kebahagiaan dirinya juga.