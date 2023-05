Begini Cara Panasonic GOBEL Dukung Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - PT. Panasonic Gobel Indonesia (PGI) berpartisipasi dalam acara Walk For Autism (WFA) 2023, yang digelar pada 13-14 Mei 2023 di London School of Public Relation (LSPR) Building, Sudirman Park.

Kegiatan utama dari WFA adalah Fun Walk dan Bazaar dengan target pengunjung sebanyak 1.000 orang.

Keisuke Nakagawa, President Director PT Panasonic Gobel Indonesia mengatakan, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PGI tidak hanya berpusat pada inovasi produk tetapi ingin selalu menciptakan perubahan yang berdampak besar bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

“Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun di Indonesia, kami ingin selalu memberikan dampak positif, seperti mengedukasi masyarakat untuk semakin sadar mengenai pentingnya isu sosial terhadap ABK. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan kebahagiaan untuk dirasakan masyarakat setiap harinya, layaknya slogan Panasonic, Live Your Best," ujar Keisuke Nakagawa.

Pada rangkaian kegiatan WFA 2023, PGI berpartisipasi dengan membuka booth yang diisi beragam aktivitas menarik dan interaktif untuk meramaikan kegiatan WFA 2023.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Panasonic Gobel Indonesia dalam penyelenggaraan WFA 2023. Kami mengajak semakin banyak pihak dan elemen masyarakat untuk bersatu karya, membangun masyarakat yang semakin peduli dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Ini bukan tentang kita, dia, atau mereka sebagai individu, tetapi ini tentang kita sebagai kesatuan masyarakat," kata Juliana Cen, Head of Walk For Autism Campaign.

"Melalui kegiatan ini diharapkan, kedepannya kita dapat terus bersinergi dan secara konsisten meningkatkan kesadaran juga kepedulian masyarakat umum terhadap tumbuh kembang Anak Berkebutuhan Khusus dengan cara memahami, menerima, dan memberikan tempat yang layak serta kesempatan yang sama kepada ABK," imbuh Juliana Cen.(chi/jpnn)