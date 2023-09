Begini Cara Pemprov Sulbar Perkuat Internalisasi BerAKHLAK

jpnn.com, MAMUJU - Founder ESQ Ary Ginanjar Agustian memberikan motivasi untuk memperkuat internalisasi BerAKHLAK bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Hal itu dilakukan pada Sarasehan Penguatan Nilai ASN BerAKHLAK di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuji, serta disiarkan secara langsung memalui zoom meeting dan Youtube Pemprov Sulbar, pada Senin (11/9).

Pada kesempatan itu, Ary Ginanjar mengajak seluruh ASN yang hadir untuk berkomitmen menentukan keputusan yang akan mengubah Sulbar menuju kemajuan yang lebih baik.

"Jangan sampai hanya membuang waktu membuat sebuah acara apabila tidak diikuti dengan sebuah keputusan untuk berubah saat ini juga," ujar Ary Ginanjar.

Menurut Ary, agar menjadi manusia yang paripurna, fondasi yang kokoh harus dibangun dengan nilai-nilai budaya yang dikuatkan core values.

Dia juga menjabarkan tiga niat yang akan menjadi penentu masa depan cerah atau gelap, yakni strong why, big why, dan grand why.

"Strong why itu bekerja supaya dapat uang. Sedangkan big why bekerja untuk dapat penghormatan, kedudukan, penghargaan. Sedangkan big why adalah pengabdian kepada Allah, bangsa dan negara," jelas Ary.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa kehidupan yang tidak akan berubah, yaitu bagaimana seni memimpin perlu loyalitas, integritas, dan ketekunan yang melibatkan seorang leader dan follower.