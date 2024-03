Begini Dukungan InBody Indonesia untuk Konser K-Pop WAAO 2024

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan kesehatan terkemuka, InBody Indonesia, terpilih sebagai sponsor utama untuk Konser K-Pop WAAO (We All Are One) 2024 di Indonesia. Konser K-Pop WAAO 2024 merupakan acara utama yang memperkenalkan musik dan budaya Hallyu, yang sangat diminati oleh penggemar K-Pop. Pada 27 Maret 2024, InBody Indonesia dan Coution Live Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) di kantor pusat InBody Indonesia untuk memperkuat kerja sama. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan industri kesehatan dan kesejahteraan, serta memberikan gaya hidup sehat kepada kaum muda Indonesia. CEO Coution Live (PT. Coution Live Indonesia), Jaihyun Park, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan promosi kesehatan khusus bersama InBody Indonesia. Promosi tersebut akan menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan kesejahteraan bagi kaum muda Indonesia, serta berkontribusi dalam menyadarkan akan pentingnya perawatan kesehatan yang berkelanjutan. CEO InBody Indonesia (PT InBody Global Healthcare), Minjee Lee, menambahkan bahwa pihaknya mengadakan Konser K-Pop WAAO 2024 lantaran banyak yang menyukai K-Pop di Indonesia. "Kami ingin memberikan hadiah kesehatan kepada para remaja dan pemuda melalui promosi ini," kata Minjee Lee, dalam keterangan resmi.