Begini Klasemen VNL 2024 Putra, Jangan Kaget

jpnn.com - RIO DE JANEIRO - Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2024 tinggal menyisakan enam pertandingan lagi di match keempat atau terakhir.

Untuk sementara, Kuba yang sudah menuntaskan empat laga di Pool 2 (digelar di Brasil) memimpin klasemen VNL 2024 Putra dengan poin sepuluh.

Kuba yang pada VNL 2023 hanya finis di ururan ke-13 (tiga menang, sembilan kalah), musim ini tampil menghibur dengan permainan cepat dan kekayaan variasi serangan.

Jumlah poin Kuba saat ini bersumber dari tiga kali kemenangan dengan skor 3-1 (sembilan poin) dan satu kali kalah dengan skor 2-3 (satu poin).

Pada laga terakhir mereka di Week 1, Sabtu (26/5) pagi WIB, Kuba mengalahkan wakil Asia, Iran dengan skor 25-20, 14-25, 25-21, 25-21.

Rapor Kuba di Week 1 VNL 2024 Putra

Kuba Vs Brasil 3-1

Kuba Vs Jerman 3-1

Kuba Vs Jepang 2-3

Kuba Vs Iran 3-1

Baca Juga: Prancis Melumat Amerika Serikat di Week 1 VNL 2024

Namun, posisi Kuba di puncak bisa digusur Italia atau Polandia yang akan memainkan partai terakhir mereka hari ini waktu setempat.

Petahana VNL, Polandia di Pool 1 (digelar di Turki) masih sempurna.