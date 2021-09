Begini Nasib Oke Oce Mart Rawamangun Saat Ini, Jangan Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Program kewirausahaan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Oke Oce) menjadi salah satu gagasan yang dibawa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam masa kampanye pada 2017 bersama wakilnya saat itu, Sandiaga Salahuddin Uno.

Dalam perjalanannya, Sandiaga Uno sempat meresmikan beberapa gerai Oke Oce Mart saat masih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan JPNN.com, beberapa gerai Oke Oce Mart tersebut saat ini tidak beroperasi lagi.

Salah satu gerai yang masih beroperasi ialah Oke Oce Mart Al Azhar Rawamangun. Tetapi, kedai tersebut kini tidak lagi menjadi bagian dari program Oke Oce.

Saat ini, gerai itu menjadi koperasi bagi warga sekolah Al-Azhar seperti saat sebelum menjadi bagian dari program Oke Oce.

"Karena pengelola Oke Oce Mart-nya sudah nggak ada, ya, kami jalan sendiri," kata Manajer Koperasi Al-Azhar Rawamangun Mansyur kepada JPNN.com, Kamis (23/9).

Meski begitu, Mansyur mengakui program Oke Oce yang menjadi andalan Anies Baswedan - Sandiaga Uno membuat kemajuan untuk koperasi tersebut.

Sebab, koperasi menerima sosialisasi mengenai pengelolaan wirausaha dari program tersebut.