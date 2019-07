Begini Perasaan Tai Tzu Ying Setelah Memukul Ratchanok Intanon

jpnn.com, JAKARTA - Tunggal putri nomor satu dunia Tai Tzu Ying (Taiwan) menjaga peluang mempertahankan gelar di Blibli Indonesia Open 2019. Satu tiket semifinal, sudah masuk ke kantong gadis berusia 25 tahun itu.

Pada laga perempat final di Court 1 Istora GBK Jakarta, Jumat (19/7) siang, Tzu Ying memukul wakil Thailand Ratchanok Intanon dengan skor 21-18, 16-21 dan 21-12. Ini menjadi pertemuan ke-25 bagi Tzu Ying dan Ratchanok. Terakhir kali keduanya bertemu di ajang Malaysia Open 2019 BWF World Tour Super 750, April lalu.

Saat itu, Tzu Ying mampu memenangi duel hanya dalam dua game langsung. Kali ini, Tzu Ying dipaksa bermain tiga game dengan durasi pertandingan selama 64 menit.

“Saya dan Ratchanok punya selisih ranking yang tidak terlalu jauh (1 vs 7). Jadi pertandingan ketat seperti ini biasa-biasa saja terjadi. Dia juga pemain yang bagus. Tidak mudah untuk mengalahkan dia. Saya senang bisa menang,” kata Tai Tzu Ying seperti dikutip dari Djarum Badminton.

World number 1 Tai secures a place into the semifinals from the deciding game over Intanon ????????????https://t.co/Hltm3xVRfv #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #BlibliIndonesiaOpen2019 pic.twitter.com/NkkgtcKKQg — BWF (@bwfmedia) July 19, 2019