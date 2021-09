Begini Pesan Cinta The Jakmania Jelang Laga Persipura Vs Persija

jpnn.com, TANGERANG - Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio harus memutar otak agar timnya bisa menang melawan Persipura Jayapura pada pekan ketiga Liga 1 2021/22, Minggu (19/9) malam nanti.

Kritik sekaligus Sindiran dari suporter setia Persija, The Jakmania, mulai muncul di media sosial terhadap tim kesayangannya itu.

Beberapa jam jelang kick off laga Persipura vs Persija, sebuah unggahan di akun instagram @infokomjakmania ramai dibicarakan netizen dan mendapatkan banyak like.

Sebuah foto pemain Persija yang dikreasikan dengan tulisan besar "Masih Ingat Caranya Menang?", benar-benar menarik perhatian.

Selain itu, akun yang sudah centang biru dan selama ini resmi menjadi saluran suara The Jakmania tersebut turut me-mention akun Instagram Persija dengan komentar yang sama dan menyertai unggahaan gambar tersebut.

"Masih ingat caranya menang @persija?," bunyi komentarnya.

Tentu saja, kekecewaan dari The Jakmania ini beralasan. Sebab, Persija sudah dua pekan gagal meraih kemenangan.

Sebagai pencinta Persija, The Jakmania tentu tak ingin timnya kembali gagal menang, sehingga memberikan kritik dan sindiran ke klub ibu kota tersebut.