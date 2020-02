Begini Rangkaian Pemakaman Gus Sholah, Ada Perbedaan dengan Gus Dur

jpnn.com, JAKARTA - KH Salahuddin Wahid atau biasa juga dikenal dengan panggilan Gus Sholah akan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur, Senin (3/2) sore.

Hal tersebut terungkap dari status dan pesan dari putra Gus Sholah, Irfan Wahid atau Ipang Wahid.

Ipang berbagi informasi terkait keberangkatan dari rumah duka ke Bandara Halim Perdanakusuma hingga pemakaman yang akan dilakukan di Pesantren Tebuireng Jombang.

“Silakan bagi kaum muslimin dan siapa saja yang berkenan memberikan penghormatan terakhir untuk hadir sesuai jadwal yang telah diatur,” kata abdi dalem Pesantren Tebuireng Ustaz Teuku Azwani, seperti dikutip dari NU Online.

Run Down Pemakaman Gus Sholah



08.30 : Jenazah berangkat dari rumah duka di jl Bangka Raya 2C menuju ke HLP



10.00 : Take off dgn Batik Air (special flight)



12.00 : Menuju Ponpes Tebuireng



14.00 : Disemayamkan di Masjid Ponpes



16.00 : Pemakaman — irfan wahid (@ipangwahid) February 2, 2020