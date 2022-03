Begini Tanggapan Maria Ozawa Setelah Berbincang dengan Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Aktris asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi baru-baru ini melakukan panggilan video dengan presenter Raffi Ahmad.

Mantan bintang film dewasa itu mengaku senang bisa berkenalan dengan suami Nagita Slavina tersebut.

"Nice to meet you and hello," komentar Maria Ozawa pada akun Raffi Ahmad di Instagram.



Dalam video tersebut, Raffi Ahmad dan Maria Ozawa tampak saling bertegur sapa.

Raffi Ahmad bahkan memuji kecantikan Miyabi.

"Hai Miyabi, apa kabar? Kamu sangat cantik Miyabi," kata Raffi Ahmad dalam video.

Bos Rans Entertainment itu mengatakan bahwa Maria Ozawa merupakan teman barunya.

Raffi Ahmad lantas meminta Miyabi untuk segera mengunjungi Indonesia.

"Kapan kamu ke Indonesia? Datang ke rumahku," ucap Raffi Ahmad. (ded/jpnn)