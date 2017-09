Beginikah Akibat Tidur Dengan Istri Orang?

jpnn.com, NIGERIA - Kabar hoaks yang menggelikan tidak hanya ada di Indonesia. Di luar negeri pun demikian.

Bayangkan, seorang aktor disebut kualat setelah meniduri istri orang. Jari tangan dan kakinya tiba-tiba bertukar tempat.

Celakanya, banyak netizen yang percaya, kemudian menyebarkan kabar palsu itu melalui media sosial.

"See What Happened To This Man After He Slept With Someones Wife," tulis sebuah akun Facebook.

Status itu dilengkapi foto pria kulit hitam dengan bentuk tubuh yang aneh.

Bentuk tangannya seperti kaki, sedangkan bentuk kakinya seperti tangan.

Ada netizen yang memanfaatkan foto tersebut untuk mendulang amin dan komentar.

Ternyata, pria dalam foto itu bukan sedang terkena kutukan. Juga tidak ada hubungannya dengan menyelingkuhi istri orang.