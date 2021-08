Bek Incaran Chelsea Makin Setia Bersama Atletico Madrid

jpnn.com, MADRID - Chelsea sempat mengutarakan niatnya memboyong palang pintu andalan Atletico Madrid Jose Maria Gimenez jauh sebelum bursa transfer musim panas ini dibuka.

Gimenez merupakan salah satu pemain kunci dalam skuad Atletico. Bek asal Uruguay itu sudah cukup lama menjadi tumpuan Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid.

Berkat penampilan apiknya itu, Chelsea dibuat terkesima oleh Gimenez dan berencana memboyongnya ke Stamford Bridge.

Namun, kabar terbaru sang pemain justru menambah masa baktinya di Wanda Metropolitano hingga 2025.

We’re delighted to announce Giménez has signed a contract extension until 2025 ???? pic.twitter.com/AySbK5E8G0 — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 12, 2021