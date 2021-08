Bek Leicester City Wesley Fofana Alami Cedera Mengerikan Saat Lawan Villarreal

jpnn.com, LEICESTER - Bek muda Leicester CIty Welesy Fofana diduga mengalami patah tulang kaki saat menjalani laga persahabatan lawan klub Spanyol, Villarreal, pada Rabu (5/8).

Forward Villarreal Fer Nino melakukan tekel sembrono terhadap Fofana yang membuatnya langsung meringis kesakitan.

Fofana kemudian memberikan isyarat ke bangku cadangan bahwa ia tak sanggup melanjutkan pertandingan.

Tim medis dan fisioterapis sempat melakukan perawatan terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut di pinggir lapangan, dengan Caglar Soyuncu coba menguatkan rekan setimnya itu.

