Bek Tottenham Hotspur Serge Aurier Tertimpa Musibah, Saudaranya Tewas Kena Tembak

jpnn.com, LONDON - Christopher Aurier, saudara laki-laki dari bek kanan Tottenham Hotspur Serge Aurier tewas ditembak di Prancis.

Pihak Tottenham Hotspur mengonfirmasi kabar duka tersebut, Senin (13/7).

Christopher ditembak di sebuah klub malam pada Senin dini hari di kota Toulouse, Prancis Selatan.

Seturut media Prancis, La Depeche yang dikutip Reuters, tersangka pria bersenjata itu melarikan diri dari tempat kejadian dan sedang dicari oleh polisi.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020