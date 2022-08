Belasan Brand Ini Raih Indonesia Healthcare Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA dan Business Digest menggelar webinar, sekaligus memberikan penghargaan virtual dalam acara Indonesia Healthcare Award 2022.

Acara ini bertajuk Transforming National Healtcare System Into the New Landscape Toward Healthy and Productive Society.

Ajang ini sekaligus untuk mendukung perusahaan dalam memberikan pelayanan produk dan jasa healthcare terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Pemberian penghargaan ini dilakukan berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di enam kota utama dengan melibatkan 5.000 responden.

Adapun metode survei dilakukan melalui pendekatan kepuasan pelanggan pada empat aspek, di antaranya Product, Price, Place dan Promotion.

Berikut beberapa merek healthcare yang menerima award dalam Indonesia Healthcare Award 2022: Ovutest, Sensitif, OMRON Healthcare Indonesia, CITO, Laboratorium Medis CITO Group.

Kemudian Madu TJ, FreshCare, Hotin Cream, OBH Combi Anak, OBH Combi, KMN EyeCare, Hufagripp TMP, ENTROSTOP, PROMAG, Kalpanax, FEMMY D3, CEREBROFORT GOLD dan Insto.

Dalam acara ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat.