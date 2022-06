Belum Ada Kabar Baik dari Harga Sawit, Masih Ambyar

jpnn.com, MUKOMUKO - Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Meri Marlina menyampaikan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada tingkat pabrik wilayahnya turun Rp 270 per kilogram.

Menurutnya, penurunan terjadi diduga karena masih terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dari daerah Mukomuko.



"Harga TBS sawit hari ini turun di dua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini berkisar Rp 100 hingga Rp 270 per kilogram, tetapi harga sawit di dua pabrik lainnya justru naik sebesar Rp 150 hingga Rp 220 per kilogram," kata Meri, di Mukomuko, Minggu (26/6).

Meri menyebut harga sawit tersebut merupakan data pembelian TBS per 25 Juni 2022 dari 10 pabrik.

Berikut daftar harga sawit di wilayah Mukomuko:

1. Harga sawit di pabrik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi turun sebesar Rp 770 per kilogram menjadi Rp 670 per kilogram

2. Harga sawit di PT Surya Andalan Primatama turun dari sebesar Rp 1.000 per kilogram menjadi Rp 730 per kilogram



3. Harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri naik dari sebesar Rp 750 perkilogram menjadi Rp 970 per kilogram

4. Harga sawit di PT PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp 990 per kilogram menjadi Rp 1.140 per kilogram

5. Harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas sebesar Rp 950 per kilogram