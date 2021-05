Belum Cerai sudah Gandeng Cowok, Celine Evangelisa Panen Kritikan

jpnn.com, JAKARTA - Artis Celine Evangelista kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya menggandeng cowok.

Ibu empat anak itu memamerkan kebersamaannya dengan pria bernama Koko Jakcson di akunnya di Instagram.

"Thank You for Today @kokojackson7," tulis Celine Evangelista, baru-baru ini.

Unggahan istri Stefan William itu pun langsung dibanjiri beragam komentar dari warganet.

Ada yang menyebut Celine dan Koko sebagai pasangan serasi. Namun ada juga yang menanggapi nyinyir.

Mereka menilai tidak seharusnya pesohor kelahiran 2 April 1992 itu menggandeng pria yang bukan suaminya.

Apalagi rumah tangga Celine Evangelisa dan Stefan William sempat dikabarkan retak.

Namun Celine memutuskan menghapus potretnya bersama Koko setelah menuai kritikan tajam. (jlo/jpnn)



