Bentley Rilis Continental GT Versi Mobil Pendaki, Hanya 15 Unit di Dunia

jpnn.com - Bentley merayakan kesuksesannya di ajang Pikes Peak International Hill Climb, Juni lalu, dengan merilis edisi terbaru dari model Continental GT.

Dibuat terbatas 15 unit di dunia, ini menjadi langkah Bentley menguatkan statusnya sebagai produsen mobil mewah asal Inggris.

Bentley Continental GT Limited Edition diracik dengan tampilan khusus, terutama simbol-simbol dari ajang olahraga balap mobil mendaki bukit.

Adapun Continental GT Pikes Peak mengukir catatan waktu di kelasnya sepanjang lintasan 20 km dengan waktu 10:18,488 detik. Lebih cepat 8,4 detik dari catatan waktu sebelumnya.

Lintasan menanjak dengan 156 tikungan sangat menuntut performa, apalagi elevasinya mencapai 1500 meter di atas permukaan laut.

"Limited Edition Continental GT ini dibedakan oleh sejumlah fitur yang terlebih dahulu dikuratori dengan cermat sebagai penghormatan atas catatan waktu tersebut," buka Member of the Board for Sales, Marketing and Aftersales Bentley Motors, Chris Craft.