Berani Tenggelamkan Ratusan Kapal, Ini Rahasia Bu Susi

jpnn.com, JAKARTA - Gender bukan halangan untuk berkarya. Pernyataan tersebut sering diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam berbagai kesempatan.

Kali ini, dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada 31 Oktober – 3 November 2017, Susi mengungkapkan rahasia berani memberantas illegal fishing.

Menurutnya, kunci utamanya adalah tidak membatasi diri dan menganggap diri berbeda hanya karena perbedaan gender.

“Ketika saya mulai meledakkan dan menenggelamkan kapal, orang-orang mulai berpikir saya berbeda. Mereka berpikir, ‘Ah, dia kan perempuan’. Tapi setelah itu mereka menyadari bahwa kita (perempuan) bisa melakukan hal-hal in a manly way dan juga in a womanly way," ucap Susi.

Di satu sisi kata Susi, perempuan punya kelebihan yaitu bisa menempatkan dirinya sebagai perempuan juga laki-laki.

Berkat keberaniannya tersebut, Susi bahkan mulai dikenal dunia dalam pemberantasan illegal fishing dengan semboyan ‘tenggelamkan’ miliknya tanpa mempermasalahkan gendernya sebagai perempuan.

Terbukti, selama tiga tahun ini, secara rutin Susi sudah menenggelamkan ratusan kapal.

Menurutnya, semua orang memiliki hal untuk melindungi kedaulatan negara, begitu juga untuk memperoleh perekonomian yang merdeka.