Berbagi Pengalaman Kehidupan Demokrasi dengan Slovakia

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Slovakia melakukan kunjungan kerja ke Bratislava, Slovakia, baru-baru ini.

Hubungan kerjasama antara kedua negara, dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lainya, menjadi bahasan dalam pertemuan antara Delegasi GKSB DPR RI dengan Parlemen Slovakia.

Delegasi diterima oleh Wakil Ketua Parlemen Slovakia Andrej Hrnciar dan Ketua Parliamentary Friendship Group with the Republic of Philipines, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand, Richard Vasecka.

Ketua Delegasi GKSB DPRI RI - Slovakia Sri Meliyana menyampaikan bahwa kunjungan GKSB kali ini adalah kunjungan untuk yang kedua kalinya.

Kunjungan sebelumnya telah dilakukan pada 2011 dan telah terjalin kerjasama yang baik antara kedua negara khususnya di bidang pertanian dengan Universitas Nitra, Slovakia.



Diskusi berlangsung hangat saat diskusi terhadap perkembangan terkini di kedua negara.

Dialog tentang sistem parlemen dan bagaimana peran parlemen dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara berjalan lancar dan informatif.

Delegasi GKSB Indonesia memberikan beberapa informasi yang sangat dibutuhkan oleh Slovakia.



“Mayoritas umat Islam di Indonesia melindungi minoritas. Toleransi antar umat beragama di Indonesia pun berjalan dengan sangat baik sehingga menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia,” jelas Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.

Politikus F-Gerindra itu menambahkan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi toleransi beragama di Indonesia sangat baik.



“Pemeluk Islam yang mayoritas melindungi kelompok minoritas karena Islam adalah agama yang cinta damai,” imbuh Meli.