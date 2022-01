Berbikini Hitam Seksi, Tante Ernie Mengaku Kangen Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Tante Ernie mengaku rindu berenang di kolam renang Bali.

Hal tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

"Sudah kangen lagi nyemplung di kolam sambil menanti indahnya sunset," ungkap Tante Ernie, Selasa (25/1).

Perempuan berjuluk Tante Pemersatu Bangsa itu menyertakan sebuah foto sedang di kolam renang.

Tante Ernie terlihat memakai bikini berwarna hitam yang cukup seksi.

"When I was in Bali," bebernya.

Tante Ernie saat ini belum bisa berenang di kolam renang lantaran harus menjalani karantina.

Sebab, dia baru saja pulang ke Indonesia setelah liburan dari Amerika Serikat.