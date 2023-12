Berdialog dengan Pedagang Pasar Flamboyan Pontianak, Anies Menggaungkan Program Bansos Plus

jpnn.com - PONTIANAK - Calon Presiden RI nomor urut 1 di Pilpres 2024 Anies Baswedan memulai kampanyenya di Kalimantan Barat dengan mengunjungi Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Selasa (26/12).

Anies mengecek harga sembilan bahan pokok sekaligus meninjau kondisi pasar tradisional tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan menggaungkan program Bantuan Sosial Plus kepada para pedagang dan pembeli di pasar.

Bansos Plus merupakan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan Anies jika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029 nanti.

"Program ini merupakan pengembangan dari program yang ada sebelumnya, yang kami lakukan untuk memperkuat salah satu poin perubahan agar program bansos ini bisa menjadi lebih baik," kata Anies.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan bahwa Bansos Plus ini memiliki tiga poin utama, yakni plus manfaatnya, plus penerimanya, dan plus layanannya.

"Kedua, kami juga mengenalkan Bansos Plus, plus manfaatnya yang artinya manfaatnya akan ditambah, plus penerimanya yang artinya data penerima diperbaiki, dan plus layanannya yang artinya negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima Bansos Plus," ungkap Anies.

Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 itu memastikan akan merealisasikan program Bansos Plus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh ke penerima manfaat.