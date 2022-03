Beredar Hoaks Bagi-bagi Uang Rp 2 Juta, Begini Penjelasan Bimoli

jpnn.com, JAKARTA - Baru-baru ini ramai di media sosial yang menyebut Bimoli sedang membagikan hadiah Rp 2 juta.

Pasalnya, pesan berantai itu ramai dibagikan sejak awal pekan ini. Di dalam pesan itu tertulis Bimoli bagi-bagi uang Rp 2 juta dalam rangka ulang tahun ke-50.

"The 50th anniversary celebration gift is limited to 5.000 pieces while stock last, click to get it free"

Selain itu pesan berantai itu juga disertai link yang mengarah pada website dengan narasi sebagai berikut:

"Congratulations! Bimoli 50th Anniversary Celebration!

Through the questionnaire, you will have a chance to get 2000000 Rupiah"

Dikutip dari akun resmi Bimoli di Instagram, @kilaubimoli pihaknya mengatakan bahwa info yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Bahwa saat ini Bimoli sedang tidak melakukan kuis apapun, dan kami imbau agar moms lebih berhati-hati atas tindakan pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab," tulis akun tersebut.