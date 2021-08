Beren Olivia Bicara Soal Emosi dan Merelakan

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi pop alternatif asal Inggris, Beren Olivia merilis single terbarunya 'Red Ripped Sweater'.

Single ketiganya tersebut membahas emosi yang muncul saat merelakan seseorang pergi dari kehidupan.

"Saat sebuah hubungan berakhir, yang seharusnya kita lakukan adalah menghapus semua foto yang kita miliki dengannya, memblokirnya dari semua media sosial, serta membuang semua barang yang mengingatkanmu kepadanya, namun tetap saja kita selalu berpegang kepada satu hal," kata Beren Olivia, Rabu (4/8).

Cewek 22 tahun itu menyajikan musik yang merangkum pengalaman anak muda yang mulai melewati berbagai masalah dalam hidup.

Lagu Red Ripped Sweater dari Beren Olivia juga berhubungan dengan hal tersebut.

Peluncuran lagu Red Ripped Sweater disertai pengumuman jadwal rilis mini album alias EP perdananya, 'Early Hours of the AM' yakni pada 20 Agustus 2021.

Beren Olivia memasukkan lima lagu ke dalam mini album perdananya.

Album tersebut diproduseri oleh produser Halsey, Dylan Bauld.