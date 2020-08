Beri Apresiasi Perusahaan Terbuka, WE Gelar The Most Valuable Company Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), lewat The Most Valuable Company Award 2020: Best 5-Months Stock Performance.

Seperti diketahui, pandemi corona juga telah merestrukturisasi semua elemen perekonomian di dunia, tidak terkecuali sektor pasar modal.

Terlebih, sejak Presiden Joko Widodo, mengumumkan kasus pasien COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seketika mengalami tingkat penurunan yang cukup signifikan.

Atas dasar itu, Warta Ekonomi memberikan penghargaan lewat The Most Valuable Company Award 2020: Best 5-Months Stock Performance.

"Dengan performance (perusahaan terbuka-red) yang bagus tersebut, diharapkan dapat turut memberikan kontribusi yang maksimal terhadap roda perekonomian nasional," ujar Chief Executive Officer (CEO) sekaligus Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan.

Tercatat ada sebanyak 135 perusahaan yang meraih The Most Valuable Company Award 2020: Best 5-Months Stock Performance. Seluruh nama-nama pemenang telah dirilis oleh Warta Ekonomi.

"Kami ucapkan selamat kepada penerima The Most Valuable Company Award 2020: Best 5-Months Stock Performance," seru Ihsan.(chi/jpnn)