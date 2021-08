Beri Kontribusi untuk Dunia Kesehatan, Prodia Raih The Best CSR of the Year

jpnn.com, JAKARTA - PT Prodia Widyahusada Tbk berhasil meraih peringkat ketiga The Best CSR of the Year untuk kategori Public Company-Non Finance pada ajang Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (ICSRA) 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review.

Peringkat pertama diraih oleh PT Astra Internasional Tbk dan peringkat kedua diraih oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Ajang ICSRA tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada perusahan-perusahaan di Indonesia yang berhasil mengembangkan dan melaksanakan program CSR yang memberi manfaat langsung dan berkelanjutan bagi penerima dan pembangunan berkelanjutan, serta bagi pengelolaan risiko dan dampak perusahaan.

Pengumuman pemenang dilakukan oleh Pendiri dan Ketua Dewan Juri ICSRA 2021 Irlisa Rahmadiana.

Penghargaan diterima oleh Legal Head & Corporate Secretary Prodia, Marina Eka Amalia, secara virtual.

“Kami mengapresiasi Economic Review dan Tim Dewan Juri yang telah menyelenggarakan acara ini setiap tahun. Penghargaan ini dapat memacu kami untuk terus berkontribusi kepada pemangku kepentingan kami melalui pelaksanaan program keberlanjutan yang lebih efektif dan tepat guna. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan kami atas kepercayaan dan dukungannya kepada bisnis Prodia selama ini,” tutur Marina dalam sambutannya pada acara ICSRA 2021.

Metode penilaian dan seleksi pemenang dilakukan berdasarkan beberapa tahapan di antaranya analisa Data, annual Report dan/atau sustainability report, website, company profile, data publik,

dan interview virtual online.

Selanjutnya, terdapat beberapa kategori pemenang yaitu perusahaan publik, perusahaan non-publik, BUMN, dan perusahaan swasta.