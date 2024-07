Beri Ruang Stand Up Meski Kena Roasting, PKB Dapat Respek dari Komika

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah komika menggelitik para petinggi dan kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, pada Panggung Stand Up Comedy bertajuk "Tertawa Politik Riang Gembira" yang diprakarsai DKN Garda Bangsa, Minggu (21/7) malam.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri, Sekjen DPP PKB M. Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun A. Syamsurijal, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan dan seluruh kader yang hadir dibuat terpingkal-pingkal oleh para komika.

Boby al-Mahbub, komika muda asal Pulau Madura, Jawa Timur menilai PKB sebagai partai yang terbuka akan kritik.

Salah satu buktinya, PKB berani memberikan panggung kepada para komika.

"Untuk acara ini saya sangat respect ya, karena ini mungkin satu-satunya partai yang mengadakan panggung stand up comedy, menandakan bahwa partai ini sangat terbuka bagi kaum stand up dan siap diroasting dari berbagai macam hal. Cak Imin, i love you," kata Boby.

Dia pun mengucapkan selamat Harlah ke-26 bagi PKB.

"Semoga makin maju, makin progresif, dan tentu baik bagi nusa, bangsa dan agama," kata Boby.

Pun demikian seluruh komika yang hadir meramaikan acara tersebut.