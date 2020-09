Berikut Daftar iPhone yang Bisa Unduh iOS 14

jpnn.com - Apple akhirnya meluncurkan versi final dari sistem operasi terbarunya, iOS 14 yang kini telah tersedia untuk diunduh.

CEO Apple Tim Cook mengatakan, iOS 14 diharapkan bisa mengubah pengalaman inti di iPhone.

"Dengan desain baru widget pada Home Screen, cara baru untuk mengatur aplikasi dengan App Library, dan cara baru bahkan lebih cepat untuk menggunakan aplikasi pada saat dibutuhkan dengan App Clips," ujar Cook.

Perangkat yang mendukung iOS 14 antara lain iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS dan XS Max, iPhone X dan XR, iPhone 8 dan 8 Plus, iPhone 7 dan 7 Plus, iPhone 6S dan 6S Plus, iPhone SE (generasi pertama), iPhone SE (generasi kedua) dan iPod touch (generasi ke-7).

Selain iOS 14, Apple juga resmi merilis iPadOS 14. Salah satu fitur terbarunya Scribble yang memungkinkan tulisan tangan ditransformasi ke teks digital.

Ada pula fitur yang membawa tampilan baru untuk pencarian dan sejumlah aplikasi memiliki desain baru, seperti sidebar dan menu yang diperluas.

"iPadOS 14 memungkinkan Anda berbuat banyak hal dengan Apple Pencil, menghadirkan banyak peningkatan untuk aplikasi iPad, dan bahkan membawa pengalaman iPad lebih jauh," tambah Cook.

Pembaruan lainnya seperti Aplikasi Pesan sudah bisa menampilkan fitur mention, in-line replay, dan pin percakapakan.