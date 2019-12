Berita Duka, Aktor Drama Korea Cha In Ha Meninggal Dunia

jpnn.com - AKTOR drama Korea Cha In ha meninggal dunia hari ini. Cha in Ha ditemukan tewas dan saat ini polisi sedang menyelidiki penyebab kematiannya.

Cha In Ha tewas ketika saat ini justru dia sedang disibukkan bermain dalam drama Korea Love with Flaws.

Drakor itu baru tayang dua episode di bulan ini. "Kami sudah mendengar berita dan memeriksanya," tutur Agensi Cha Fantagio.

Cha Inha memulai debutnya pada 2017 lalu dengan Drama "Temperature of Love,". Dia juga tampil sebagai anggota SurpriseU, grup aktor yang dibuat di Fantagio, sebuah agensi, dan menunjukkan banyak pertunjukan.

Dia juga main dalam drama web "Acting Idol," "The Temperature of Love," dan "Are you a Human Too?" .

Cha In Ha juga makin dikenal lewat "Clean With Passion For Now." dan "The Banker". Cha In Ha meninggal dunia saat sibuk membintangi seri MBC Love With Flaws. (YTNnews/jpnn)