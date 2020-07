Berita Duka: Aktris Olivia de Havilland Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olivia de Havilland meninggal dunia pada usia 104 tahun, Minggu (26/7) waktu setempat.

Olivia de Havilland yang bermain dalam film Gone With the Wind itu, dianggap sebagai aktris terakhir yang masih hidup dari Masa Keemasan Hollywood.

Dia meninggal di rumahnya di Paris, di mana dia telah menetap selama lebih dari 60 tahun, kata publisisnya seperti dikutip dari Reuters.

Karier De Havilland di dunia akting membuahkan dua penghargaan Academy Award. Dia berperan sebagai Melanie di film Gone With the Wind pada 1939.

De Havilland, yang menjadi warga Amerika setelah proses naturalisasi, lahir dari orangtua asal Inggris di Jepang, dan dia tinggal di Paris sejak 1953.

Keluarga De Havilland pindah ke California saat dia masih belia.

Dia mulai berakting setelah sutradara Max Reinhardt melihatnya di produksi pentas California "A Midsummer Night's Dream" lalu mengajaknya bermain dalam versi layar lebarnya pada 1935.

Warner Bros saat itu terkesan dan menawarkan kontrak selama tujuh tahun kepada remaja itu.