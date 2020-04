Berita Duka: Musisi Senior Meninggal Dunia karena COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Industri musik Amerika Serikat berduka. Musisi senior Ellis Marsalis meninggal dunia setelah berjuang melawan pneumonia yang diakibatkan virus corona baru atau COVID-19.

Pianis jazz asal New Orleans ini meninggal dunia di usianya yang ke-85 tahun.

"Pneumonia adalah penyebab kematiannya. Tetapi itu disebabkan COVID-19," kata putra bungsu Ellis Marsalis, Ellis Marsalis III, seperti dikutip TIME.

Ellis III mengatakan, dia sempat menemani sang ayah di rumah sakit beberapa jam sebelum mengembuskan napas terakhir.

"Aku bersamanya di rumah sakit selama enam atau tujuh jam kemarin. Branford menemaninya pada Senin, aku kemarin dan Jason bersamanya hari ini. Dia meninggal dunia saat Jason pergi," kata Ellis III.

Empat dari enam orang anak laki-laki Ellis Marsalis adalah musisi hebat di AS yakni Wynton, pemain terompet andal AS yang jadi sutradara di Lincoln Center in New York.

Putra kedua adalah Branford, pemain saksofon yang jadi pemain utama di band The Tonight Show dan ikut tur bersama Sting.

Delfeayo, pemain trombon yang seorang musisi dan produser rekaman kenamaan. Jason, seorang drummer, memiliki sebah band. Sementara Ellis III, keluar dari jalur musik, dia seorang fotografer dan penyair dari Baltimore.