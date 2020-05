Berita Duka, Penyanyi Senior Betty Wright Meninggal karena Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Duka kembali menyelimuti industri musik dunia. Penyanyi soul dan R&B yang terkenal karena lagu hit 70-an Clean Up Woman', Betty Wright meninggal dunia.

Betty Wright meninggal dunia di usia 66 tahun karena kanker yang dideritanya, menurut Billboard dikutip oleh PageSix pada Senin.

Ia mengembuskan napas terakhir di Miami, Amerika Serikat, pada Minggu (10/5) waktu setempat.

Perempuan bernama asli Bessie Regina Norris bersama saudara-saudaranya tergabung dalam grup vokal Echoes of Joy dan aktif bernyanyi di gereja.

Mereka merilis album pada tahun 1956, ketika dia berusia tiga tahun. Wright beralih dari gospel ke R&B pada usia 11 tahun dan mulai bernyanyi di pertunjukan bakat lokal di Miami.

Dia kemudian menandatangani kontrak dengan Deep City Records ketika berusia 12 tahun.

Album pertamanya, "My First Time Around," dirilis ketika dia berusia 14 dan termasuk hit Top 40.

Terobosan Wright datang dengan single "Clean Up Woman" dari album keduanya, "I Love the Way You Love," dirilis pada tahun 1971.