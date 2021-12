Berita Terkini Tentang Pertemuan Dubes AS dan KSAL Laksamana Yudo, Menggembirakan

jpnn.com, JAKARTA - Untuk meningkatkan kemampuan TNI AL dan stabilitas diplomasi antarnegara, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Sung Y Kim beserta rombongan di Gedung Utama R.E Martadinata, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (3/12).

Kedatangan Dubes AS ke Mabesal merupakan bagian dari diplomasi sekaligus mendiskusikan perkembangan kerja sama pertahanan dalam bentuk diplomasi negara, diplomasi TNI, dan diplomasi Angkatan Laut untuk menciptakan Confidence Building Measures (CBM) khususnya pertahanan maritim.

Kunjungan tersebut juga untuk membahas berbagai isu terkini disepakati juga komitmen Angkatan Laut di masa sekarang dan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang operasi, pendidikan dan latihan.

KSAL menekankan TNI AL juga memiliki komitmen untuk meningkatkan stabilitas regional Angkatan Laut kedua negara dan kemampuan personel serta Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) serta latihan bersama seperti Passing Exercise (Passex), Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT), Rim of the Pacific (RIMPAC).

Kedatangan Dubes AS itu didampingi Atase Pertahanan (Athan) AS Col. Leo Liebriech, Atase Angkatan Laut (Atal) AS Capt. Stacey A. Prescott dan Special Assistant Mr. John Sias AMB.

Dubes AS diterima oleh KSAL beserta Asisten Intelijen (Asintel Kasal) Laksda TNI Angkasa Dipua, Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Dadi Hartanto, Paban IV Hublu Kersin Sintelal Kolonel Laut (P) Sumartono, Paban V Straops & Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Bambang Dharmawan.(fri/jpnn)



