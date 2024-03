Berjaya di China, Ahmad Nurhakim dan Dennis Al Farizi Buka Jalan Game EA FC Mobile Lebih Tenar

jpnn.com - Prestasi membanggakan ditorehkan Ahmad Nurhakim dan Dennis Al Farizi Wahdiat Putra saat berlaga di E-sport bertajuk EA Sports FC Pro Mobile Festival 2024.

Dalam turnamen yang digelar di Shanghai University, China pekan lalu, keduanya keluar sebagai juara.

Nurhakim dan Farizi mengalahkan tim tuan rumah di partai puncak lewat format best of five.

Sebelum melangkah ke final, keduanya bersaing dengan beberapa negara, seperti Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Mesir, Yordania, Australia, hingga Spanyol.

Torehan apik di Negeri Tirai Bambu membuat Nurhakim dan Farizi berharap game konsol EA FC masuk ke dalam induk organisasi e-sports Indonesia (PBESI).

Maklum, perkembangan game sepak bola tersebut terbilang pesat dan mampu bersaing dengan beberapa game, seperti Mobile Legends, Free Fire, sampai PUBG.

"Saya berharap dengan gelar juara di EA Sports FC Pro Mobile Festival 2024, kami mendapat dukungan dari PBESI."

"Game EA FC mobile tergolong baru dan untuk itu butuh dukungan semua pihak," ungkap Nurhakim saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Senin (25/3).