Berkat BNI Xpora Produsen Tempe Asal Bogor ini Bisa Tembus Ekspor ke 10 Negara

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) berkomitmen mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas hingga mampu go global melalui program BNI Xpora.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo menuturkan BNI Xpora merupakan program dalam memperkuat ekosistem UKM berorientasi ekspor yang bertujuan untuk Go Productive, Go Digital, dan Go Global.

Program ini juga mempermudah diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan produk dari Indonesia.

"Ke depan, BNI akan terus mendukung lebih banyak pelaku UMKM berorientasi ekspor sehingga bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Okki.

Produsen tempe PT Azaki Food Internasional merupakan salah satu UKM yang masuk dalam program BNI Xpora.

Azaki Food, yang telah berdiri sejak 2005 di Bogor, berhasil bertransformasi hingga produknya menembus pasar ekspor ke 10 negara berkat dukungan BNI Xpora.

Direktur Azaki Food, Cucup Ruhiyat mengungkapkan usaha tempenya semula bernama Rumah Tempe Azaki. Kemudian, pada 2019, bisnisnya terus berkembang dan berganti nama menjadi PT Azaki Food Internasional (PT AFI).

Azaki Food terus berkembang menembus pasar global dengan melakukan berbagai inovasi, memenuhi sertifikasi internasional, dan penguatan manajerial.