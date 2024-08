Berkinerja Positif, PNM Meraih 6 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menutup semester satu Tahun 2024 dengan kinerja positif. Hal itu dibuktikan dengan peraihan enam penghargaan bergengsi.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen PNM dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), PNM dinilai berhasil mendorong kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Pada ajang Indonesia's Top Green Leaders Award 2024: Green Orientation and Sustainability Initiatives with Progressive Movements, Direktur Utama PNM dinobatkan sebagai Top Green Leader kategori Financial Service Industry.

Pada penghargaan 4th TJSL & CSR Award 2024, PNM mendapat tiga penghargaan dengan peringkat platinum untuk pilar sosial, gold untuk pilar lingkungan dan Strong Commitment Senior Officer on Social and Environment Programs of CSR diberikan kepada EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad.

“PNM juga mendapat apresiasi sebagai pendukung pengembangan usaha ultra mikro dalam Anugerah Ekonomi Hijau dan Anugerah Khusus sektor Keuangan dan Investasi Ruang Pintar pada ajang IDX Channel Anugerah ESG 2024,” jelas L. Dodot Patria Ary, Sekretaris Perusahaan PNM dalam keterangannya, Jumat (2/8).

Dodot menyatakan komitmen PNM dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi-strategi berkelanjutan yang inovatif, serta memperluas jangkauan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menjadi inspirasi bagi sesame.

"Kami akan terus berupaya untuk memperkuat inisiatif keberlanjutan dan berkontribusi lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat prasejahtera yang lebih baik," katanya.