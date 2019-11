Berkontribusi Mengembangkan Teknologi AI, Kiwi Aliwarga Diganjar Penghargaan UIAN 2019

jpnn.com, JAKARTA - Inovator teknologi Kiwi Aliwarga melalui UMG Idelab diganjar penghargaan UI Award Night (UIAN) 2019 bertema ‘Dari UI untuk Indonesia’. Kiwi mendapat penghargaan sebagai kontributor dalam Bidang Penelitian terhadap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI).

Tidak hanya di bidang Penelitian, kontribusi di bidang Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Alumni inspiratif, Media dan Unit Kerja Khusus Pelayanan Pengabdian Masyarakat juga menjadi sorotan UIAN 2019.

Selain Kiwi Aliwarga, nama-nama beken seperti Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) Saleh Husin, Mochtar Riady, Purnomo Prawiro, Axton Salim, Nila Moeloek, Aning Katamsi dan alumni UI lainnya turut merayakan acara ini.

Baca Juga: Universitas Indonesia Duduki Peringkat 277 Dunia

Rektor UI Prof. DR. Ir. Muhammad Anis, M.Met mengungkapkan, UI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi pusat pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap sivitas akademika UI, pemerintah, pihak swasta, industri, serta pada alumni dan media massa yang mendukung kami di dalam mengakselerasi UI menuju perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara,” kata Anis dalam siaran tertulisnya, Jumat (15/11).

UIAN 2019 memberikan 34 penghargaan pada kategori Penelitian, 40 pada kategori Pengabdian kepada Masyarakat, 24 penghargaan Alumni Inspiratif, 30 penghargaan kepada Media mainstream, 4 unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, dan 115 penghargaan pada kategori Pendidikan.

Baca Juga: Nawa Data Solutions Dorong Bank Terapkan Teknologi AI untuk Berantas Kejahatan

“Setelah melakukan MoU pada bulan September 2019 lalu, tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi UMG Idealab untuk berkolaborasi dengan UI dan mendapatkan penghargaan UIAN 2019. UI Sebagai perguruan tinggi terbaik di Tanah Air memiliki semangat yang sama dengan kami di UMG Idealab, yaitu concern terhadap pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI),” ujar Kiwi.

Adapun bentuk kolaborasi ini dilakukan dengan membangun AI Learning and Innovation Center. Selain membangun AI Learning and Innovation Center, dana sebesar USD 1 juta akan digunakan untuk program Training of Trainers. UMG Idealab dan UI akan mengirim dosen, mahasiswa, atau peneliti ke Tiongkok untuk belajar artificial intelligence. Nantinya, trainer itu akan diarahkan membawa ilmu yang didapat untuk berkontribusi pada pengembangan AI di Tanah Air.