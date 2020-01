Bermasalah di Panel Sunroof, 744.000 Unit Mercedes-Benz Ditarik dari Peredaran

jpnn.com - Daimler AG terpaksa menarik kembali (recall) 744.000 unit kendaraan Mercedes-Benz model C-Class, CLK-Class, CLS-Class, dan E-Class.

Recall dilakukan terhadap kendaraan produksi 2001 sampai 2011 itu, karena didapati kerusakan panel kaca (sunroof). Di mana, ikatan antara panel kaca dan bingkai ruang geser mungkin tidak memenuhi spesifikasi dan dapat menyebabkan sunroof terlepas.

Pemilik yang membayar perbaikan untuk masalah ini akan dapat meminta penggantian dari Daimler.

Seorang juru bicara Mercedes-Benz AS mengatakan pada Sabtu bahwa ia tidak memiliki data total kendaraan di seluruh dunia untuk penarikan itu.

"Diler akan memeriksa ikatan panel kaca dan mengganti atap geser jika perlu," kata Daimler AG.

Pada Desember 2019, Mercedes-Benz USA menyetujui penalti sipil sebesar 20 juta dolar AS, atas penanganan kendaraannya di AS setelah penarikan selama setahun dari pemerintah AS terhadap 1,4 juta kendaraan yang ditarik.

Menurut ketentuan penyelesaian, produsen mobil akan membayar 13 juta dolar AS dan menghadapi denda 7 juta dolar AS lain jika tidak mematuhi perjanjian. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS mengatakan perusahaan gagal memberi tahu pemilik secara tepat waktu di beberapa penarikan, tidak menyerahkan semua laporan dan tidak melakukan penarikan secara tepat waktu. (antara/jpnn)