Bersama Satukan Langkah 2025, IDSurvey Gelar Town Hall dengan Seluruh Entitas

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei pada awal tahun menggelar Town Hall bersama seluruh entitas, PT BKI sebagai Lead Holding, PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia bertema ‘Bersama Satukan Langkah 2025’.

Pada townhall ini membahas pencapaian yang sudah dilakukan pada 2024 dan menyatukan visi di tahun 2025, dihadiri oleh seluruh Insan IDSurvey dari seluruh Indonesia dan Singapura melalui streaming dan dilaksanakan di main venue Ballroom Ali Sadikin Graha BKI Jakarta pada Senin, (6/1).

2025 merupakan tahun fondasi bagi pertumbuhan IDSurvey, di mana cita-cita bersama yaitu menjadi top 20 Global TIC Company pada 2029.

IDSurvey menargetkan bisa menaikkan laba hingga dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun.

Target yang ditetapkan ini bisa dicapai dengan transformasi IDSurvey, di mana terdapat 45 inisiatif transformasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh entitas.

IDSurvey juga menekankan kembali One Family, One Purpose We exist for the Safety of your family and mine.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama IDSurvey / PT Biro Klasifikasi Indonesia, Arisudono Soerono.

“Tahun ini adalah tahun pertama dari perjalanan kita menggapai cita-cita kita bersama, menjadi top 20 Global TIC company di 2029. Target laba kita naik 2 kali lipat dalam 5 tahun ini, tapi target ini sebenarnya bisa dilakukan, karena sudah terbukti pada 2021, laba konsolidasi kami dalam waktu 3 tahun naik 2 kali lipat, pertumbuhan pendapatan IDSurvey 1,33 kali lipat dan pertumbuhan EBITDA 1,6, sehingga perkembangan ini sangat membanggakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” ujar Arisudono.