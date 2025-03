PT Surveyor Indonesia Turut Jaga Konektivitas & Kenyamanan Pemudik

jpnn.com, JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (PTSI) mendukung kelancaran arus mudik melalui berbagai layanan yang mencakup inspeksi keselamatan pada produksi moda transportasi umum (Factory Acceptance Test), survey dan inspeksi terhadap infrastruktur transportasi, pemastian kepatuhan dalam berkendara, pengujian emisi kendaraan, penjagaan pasokan bahan bakar yang ramah lingkungan (biofuel), serta dukungan lain terhadap konektivitas dan mobilisasi di berbagai daerah tujuan pemudik.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC), PTSI memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kelayakan moda transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.

Salah satu peran utama PTSI adalah sebagai verifikator jembatan timbang untuk memastikan batas muatan kendaraan yang melintas sesuai standar, sehingga mengurangi risiko kecelakaan akibat kelebihan beban.

Selain itu, PTSI juga terlibat dalam berbagai aspek transportasi publik, termasuk Buy The Services (BTS) untuk layanan transportasi dalam kota, serta keterlibatan dalam moda transportasi massal seperti Whoosh sebagai konsultan teknis.

Dalam sektor perkeretaapian, PTSI berperan dalam verifikasi dan konsultansi terkait Right of Way jalur kereta guna memastikan jalur tetap aman dan beroperasi sesuai standar, hingga pemastian produksi kereta api sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan diperlukan.

Tidak hanya di sektor transportasi, PTSI juga mendukung kelancaran komunikasi selama musim mudik melalui perannya dalam proyek Satelit Satria-1 dan jaringan optik Palapa Ring. Dengan adanya infrastruktur ini, para pemudik dapat tetap terhubung dengan jaringan internet secara nyaman dan andal di kampung halaman masing-masing.

“Sebagai The Guardian of Assurance, kami berkomitmen untuk memastikan perjalanan yang lebih aman dan lancar melalui layanan inspeksi dan verifikasi yang kami lakukan di berbagai sektor, mulai dari perjalanan jarak jauh, transportasi dalam kota, hingga konektivitas jaringan internet," ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna.

”Melalui berbagai layanan ini, PT Surveyor Indonesia berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan mudik yang selamat, tertib, dan lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuhnya.(chi/jpnn)