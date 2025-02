Berseragam Militer Tentara Israel, 3 Sandera Dibebaskan Hamas

jpnn.com, ANKARA - Di tengah gencatan senjata, kelompok perlawanan Palestina, Hamas membebaskan tiga sandera Israel pada Sabtu.

Seorang reporter Anadolu melaporkan ketiga tawanan itu bernama Or Levy, Eliyahu Sharabi, dan Ohad Ben Ami.

Mereka diserahkan oleh pejuang Hamas kepada perwakilan Palang Merah di kota pusat Deir al-Balah.

Salah satu sandera yang dibebaskan tampak memakai seragam militer tentara Israel, sementara dua lainnya memakai pakaian cokelat.

Perwakilan Palang Merah menandatangani dokumen untuk menerima sandera dan membawa mereka dengan kendaraan untuk diserahkan kepada tentara Israel.

Tentara Israel mengonfirmasi bahwa mereka menerima ketiga sandera yang dibebaskan dari Palang Merah dan memindahkan mereka keluar dari Gaza ke fasilitas militer di dekat perbatasan untuk pemeriksaan medis awal.

Sebelum penyerahan, para tawanan tampak berada di atas panggung, dikelilingi oleh para pejuang Hamas dan memegang sertifikat pembebasan.

Spanduk di atas panggung bertuliskan: "We are the flood, we are the war’s next day," yang tampaknya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih memegang kendali di Jalur Gaza, dan berniat untuk tetap berkuasa.