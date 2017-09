Bertemu Agnez Mo Lagi, Daniel Manata Kok Malah Takut?

jpnn.com, JAKARTA - Mantan VJ MTV Daniel Mananta dipertemukan kembali oleh mantan kekasihnya, Agnez Mo.

Dia pun mengungkapkan rasa kagumnya kekasih pebasket Wijaya Saputra itu.

Namun dia juga mengaku takut ada perasaan suka kembali pada pelantun lagu As Long As I Get Paid.

Dia mengungkapkan perasaannya melalui akun Instagram pribadinya.

“Takut CLBK! Just wanna say how amazing @agnezmo's performance was and it's always an honor to share a stage with this extraordinary talent," tulis Daniel sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Dalam foto tersebut, Daniel Mananta tak hanya berswafoto dengan Agnez Mo, tetapi juga dengan aktor asal India, Saheer Shiekh.

Unggahan Daniel Mananta itu pun sukses menarik perhatian netizen di kolom komentar akun Instagramnya.

"Anaknya Daniel dah sekolah juga...biar lah jd kenangan terindah..aciyeeeee," tulis akun sitijumiati18.