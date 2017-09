Gaya Rambut Agnez Mo jadi Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan berbeda terlihat dari penyanyi Agnez Mo. Ketika menghadiri peluncuran Vivo V7+ di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (28/9) malam, perempuan 31 tahun itu tampil dengan rambut dipangkas pendek.

Gaya rambutnya menjadi perhatian. Menurut Agnez Mo, alasannya memangkas pendek rambutnya supaya tidak ribet. Ketika berambut panjang, dia membutuhkan waktu lama untuk nge-blow.

"Se‎benarnya (rambut) pendek, enggak ribet, itu doang alasannya. Jujur enak banget, enggak ribet nge-blow. Begitu cuci rambut kelar, udah gitu," kata Agnez Mo usai peluncuran Vivo V7+ di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Tidak hanya supaya lebih simpel, Agnez Mo tampil dengan rambut pendek karena modelnya sesuai warna rambutnya saat ini. ‎Dia mewarnai rambutnya dengan platinum. "Warna juga cocok kalau rambutnya pendek," ujar pemain sinetron Pernikahan Dini itu.

‎Agnez Mo merupakan salah satu poduct ambassador dan selfie icon Vivo. Ketika menghadiri launching Vivo V7+, perempuan kelahiran Jakarta itu juga tampil di atas panggung dan menyanyikan empat lagu baru miliknya, yakni Long As I Get Paid, Damn I Love You, Wanna Be Loved, dan Beautiful Mistakes.

Agnez ‎Mo menyatakan, keputusan untuk membawakan empat lagu baru tidak dilakukan secara mendadak. Niatan itu muncul dari awal pembicaraan dengan pihak Vivo. Kebetulan, album baru Agnez Mo bakal dirilis tidak lama setelah acara launching Vivo V7+. "Semua timing pas. Album saya keluar pada 10 Oktober. ‎Semua memang sudah di-plan dari awal," ucap Agnez Mo. ‎(gil/jpnn)