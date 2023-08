Bertemu Sandiaga Uno, Sultan Karpet Sampaikan Rencananya

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Atta Ul Karim meraih penghargaan The Great CSR Awards 2023 untuk kategori the most charitable manufacturer.

Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Atta, tahun ini. Sebelumnya, dia mendapat penghargaan The Great CEO Award 2023 pada Maret lalu.

"Saya bersyukur dinilai baik oleh panitia dan dewan juri, karena bagi saya CSR yang selama ini saya lakukan lillahi ta'ala, tanpa mengharapkan apa pun," kata Atta, dalam keterangannya, Sabtu (26/8).

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Siap Bantu Atta UI Karim Dirikan Pakindo

Adapun program yang dilakukan owner dari Al Barkat Carpets ini adalah berbagi sajadah ke berbagai daerah yang membutuhkan.

"Kenapa sajadah, karena sajadah adalah kunci menuju surga, sajadah merupakan tempat orang bersujud," tuturnya.

Tak hanya Corporate Social Responsibility (CSR), Atta juga bercita-cita mempererat hubungan bilateral antara Pakistan dan Indonesia, melalui pariwisata.

Pria yang dikenal sebagai Sultan Karpet ini, bahkan sempat mengutarakan niatnya itu kepada Menparekraf Sandiaga Uno.

"Rencananya, tahun ini saya mau mengundang YouTuber Pakistan, untuk membuat konten tentang wisata Indonesia, dan juga sebaliknya," kata Atta.