Berubah Haluan, Aldi Taher Kini Ingin Jadi Cawapres Dampingi Puan Maharani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher lagi-lagi membuat heboh netizen di media sosial, khususnya Instagram.

Sebab, dia kini mengaku ingin menjadi calon wakil presiden alias cawapres mendampingi calon presiden Puan Maharani.

Aldi Taher sengaja mengunggah potret dirinya dan Puan Maharani disertai dengan kalimat siap maju dalam Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

Dia mengaku ingin mendampingi Puan Maharani lantaran belum dikontak Anies Baswedan.

"Insyaallah karena Pak Anies belum ada kontak saya," ungkap Aldi Taher, Selasa (12/7).

Mantan suami Dewi Perssik itu merasa tidak ada yang mustahil, termasuk kesempatan dirinya menjadi cawapres mendampingi Puan Maharani.

Aldi Taher mengatakan apa pun bisa terwujud apabila dikehendaki sang pencipta.

"Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak," tambah pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.