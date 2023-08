Best of The Best, Benzema Ucap Masyaallah dan Hamdalah di Dekat Ka'bah

jpnn.com - Pesepak bola kondang asal Prancis Karim Benzema yang kini merumput di Liga Profesional Arab Saudi tengah melaksanakan ibadah umrah.

Atlet yang kini menjadi bagian dari skuad Al-Ittihad itu membagikan video berisi momen dirinya melaksanakan tawaf di Masjidlharam.

“Masyallah, best of the best, alhamdulillah,” ucap Benzema dalam video yang dia bagikan melalui akunnya di medsos itu.

Benzema yang kini berusia 35 tahun pernah bergabung dengan Real Madrid.

Pria kelahiran Lyon, Prancis, pada 19 Desember 1987, itu merupakan penerima Ballon d’Or 2022.

Striker kondang itu baru bergabung dengan Al-Ittihad pada masa transfer musim panas tahun ini. Dia diboyong klub kaya yang bermarkas di Jeddah itu dengan gaji USD 215 juta per tahun.