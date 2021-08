Betis Vs Madrid: Gol Fantastis Carvajal Bawa El Real ke Puncak

jpnn.com, SEVILLE - Gol dari Dani Carvajal pada babak kedua laga Real Betis versus Real Madrid di Estadio Benito Villamarin di Seville, Minggu (29/8) dini hari WIB, cukup untuk membawa tim tamu pulang dengan kemenangan.

Seperti biasa, saat Real Madrid bertandang ke Benito Villamarin, laga berlangsung ketat.

Finishing touch Carvajal yang menerima umpan Karim Benzema menjadi pembeda.

Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta dalam pertandingan lanjutan pekan ketiga La Liga.

5 - Karim Benzema ???????? has been involved in five goals in his first three games of a @LaLigaEN season (two goals and three assists) for the first time in his @realmadriden career. Exquisite. pic.twitter.com/7Cs5n7qai1 — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2021